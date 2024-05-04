議員續攻北士科案 民眾黨：假的講一百次也不會成真

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（中央社記者郭建伸台北4日電）藍綠台北市議員齊批當年柯市府在北士科地上權招商案，替業者打造開發條件，民眾黨發言人吳怡萱今天回應，議員不斷老調重彈，為政治利益把北士科搞得烏煙瘴氣，但假的事情講一百次、也不會變成真的。

台北市北投士林科技園區T17、T18設定地上權招商案，近期引發關注，藍綠台北市議員今天都指出，新光人壽等曾3次拜訪柯市府，會後柯市府涉為業者打造開發條件，且新壽還曾參與T16標案，但投資計畫書遭半數評委否決。

吳怡萱晚間透過聲明回應，議員不斷老調重彈，質疑已澄清過的內容，但假的事情講一百次、也不會變成真的，身為市議員，「要因為政治利益，把北士科搞的烏煙瘴氣嗎」。

吳怡萱提到，民眾黨4月30日在公開記者會上，就已出示14家訪談紀錄，內容皆清楚載明，不只1家廠商提及降低權利金或量體太大，議員明明也知道這樣的事實，卻看到「新壽」就穿鑿附會，簡直像在寫八點檔連續劇。

吳怡萱重申，過去已多次清楚表明，北士科經歷2次流標，當時議會也不斷要求趕緊招商，因此在第3次招標前，市府積極訪商，並在顧問公司建議下採個別招商，T16採3階段開標、T17與T18採2階段開標，這些招標程序皆公開透明。

吳怡萱強調，所謂量身打造的指控，都是先射箭再畫靶，且對這些指控已澄清再澄清，無奈議員喜歡當編劇，但還是那句話「假的事情講一百次、也不會變成真的」。（編輯：張若瑤）1130504