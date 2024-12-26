柯文哲涉財產不明、北士科、魚果市場等案 另案偵辦

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（中央社記者劉世怡台北26日電）北檢偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，今天偵結，依貪污治罪條例2罪及刑法2罪起訴前台北市長柯文哲。柯文哲另涉財產來源不明罪及政治獻金折扣碼分潤及遭控北士科、魚果市場、台智光等案，北檢另案偵辦中。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，今天偵查終結，依貪污治罪條例的違背職務收賄罪、主管監督事務圖利罪以及刑法的公益侵占、背信罪起訴前台北市長柯文哲，具體求刑28年6個月。

台北地檢署上午召開記者會說明偵結案件內金容，並發放新聞稿；新聞稿提及，本案偵查過程，發現柯文哲、同案被告彭振聲涉有貪污治罪條例的財產來源不明罪嫌，另案偵辦。

此外，有關政治獻金募款過程，以折扣碼分潤是否涉及不法，另案偵辦；至於柯文哲陸續遭告發於巿長任內的北士科、魚果巿場等其他案件，持續偵辦中。

前台北市長柯文哲任內通過北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案，新光人壽以新台幣44億元取得T17、T18地上權標案，金仁寶取得T16地上權標案。多名北市議員質疑，新光人壽投標時免投資計畫書、3塊基地為何分開招標、權利金過低等。

台北市議會今年4月間組成專案小組調查，報告初稿8月20日出爐，直指北市府招標條件一再放寬，T17、T18免投資計畫書涉有行政缺失。另外，北檢5月間因接獲民眾告發，分案偵辦北士科案，案由為貪污治罪條例，柯文哲列為被告。

此外，柯文哲在台北巿長任內通過第一果菜及萬大魚類批發市場改建案，標案流標3次後，在第4標由中華工程以新台幣125億餘元得標。

多名北市議員質疑，本件採取2棟建物分別減層方式興建，農一（蔬菜水果）建物「6層樓只蓋5層」、漁產建物「8層樓也只蓋5層」，並讓台北市議會於今年初通過49億元追加預算，且前中華工程董事長為威京集團主席沈慶京，告發柯文哲、時任北市副市長彭振聲疑以「減項發包、追加預算」方式，圖利中華工程公司得標，涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪。

另一方面，有關台智光案，緣於前台北市長郝龍斌任內委託台通光電股份有限公司協助鋪設光纖網路，並給予一份25年期的保證合約，由其依約成立台灣智慧光網，市府各局處若有網路傳輸需求優先採用此系統。台智光在民國100年與台北市政府簽訂母約後，至104年起才陸續與各局處簽訂子約。

外界質疑子約超越母約金額，柯文哲任內為何不解決母約問題，仍依廠商提報的新台幣2200元費率照案通過，合約有爭議外，現任巿府團隊發現傳輸費率核定公文部分，缺少議價決策過程會議備忘錄；柯文哲任內曾召開2次廉政透明委員會提及台智光案，一次決議立案不調查、第二次則指控議會護航業者。柯文哲卸任市長前，並無提供任何資料或證據給政風處且也未檢舉。

台智光案已偵結起訴部分，為台北市議員陳重文透過立錡雲端公司承接台智光相關採購案，於112年4月至6月間利用職權施壓台北市社會局，委請台智光就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，發包給友人名下維礦公司履約，圖得不法利益321萬餘元，一審法院定於12月27日宣判。（編輯：吳協昌）1131226