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京華城案、政治獻金案偵辦大事記

2024/12/26 10:26（12/26 11:49 更新）
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圖為8月京華城工地施工情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順、謝幸恩台北26日電）台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案今天偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，求刑總計28年6月。

以下為京華城案、政治獻金案偵辦大事記：

--113年5月2日，台北地檢署指出，民眾告發京華城、北士科等案，分他字案偵辦，柯文哲被列為貪污治罪條例被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言指揮廉政署北部地區調查組蒐證。

--8月12日，柯文哲政治獻金案，北檢主動簽分他字案偵辦。

--8月14日，北檢指揮法務部調查局北部地區機動站兵分7路搜索端木正所屬精華會計師事務所、木可、尼奧、時樂等公司，以及木可公司董事長李文娟、端木正等人住處，並約談李文娟、端木正、李文宗、戴利玲、何璦廷、陳韋瑄等6人到案。

--8月27日，北檢拘提企圖離境的國民黨台北市議員應曉薇。

--8月28日，北檢指揮廉政署兵分48路搜索威京集團等地，約談威京集團主席沈慶京等人，並聲請羈押禁見應曉薇、沈慶京及應曉薇的助理吳順民。

--8月29日，台北地方法院裁准應曉薇羈押禁見。

--8月30日凌晨，北院裁准沈慶京、吳順民羈押禁見。

--8月30日上午，北檢指揮廉政署搜索柯文哲住處等地，約談柯文哲、前台北市副市長彭振聲，以證人身分傳喚柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬。

--8月31日凌晨，柯文哲不願夜間偵訊欲離去被檢方當庭逮捕，並聲請提審；北檢聲請羈押禁見彭振聲。北院裁定駁回提審聲請，把柯文哲解返北檢。檢察官聲請羈押禁見柯文哲。

--9月2日，北院裁准柯文哲無保請回，彭振聲羈押禁見。北檢3日提起抗告。台灣高等法院4日撤銷發回更裁。

--9月5日，北院裁定柯文哲羈押禁見。北檢6日赴台北看守所就訊柯文哲。

--9月10日，北檢首次提訊柯文哲，訊問2.5小時還押台北看守所。

--9月13日、18日、26日，北檢第2、3、4度提訊柯文哲。

--9月27日，北檢再度搜索威京集團等地，約談前台北市長辦公室主任李文宗、前鼎越開發公司董事長朱亞虎等人，並聲請羈押禁見李文宗、朱亞虎獲准。

--10月1日，北檢第5度提訊柯文哲，因柯文哲不願出庭應訊，另定庭期。

--10月4日，北檢認為柯文哲等人涉違法圖利讓鼎越開發獲容積獎勵率20%的不正利益新台幣111億多元，屬犯罪所得應沒收，向北院聲請扣押京華城土地獲准。扣押期間不得處分。鼎越開發提起抗告。

--10月16日，北檢第6度提訊柯文哲。

--10月22日，北檢聲請延押應曉薇、沈慶京，另聲請吳順民具保停押。北院分別於28日、29日裁准應、沈延押。

--10月23日，高院撤銷北院裁准扣押京華城土地裁定，發回更裁。

--10月25日，北檢聲請延押柯文哲、彭振聲，並對柯文哲秘書許芷瑜發布通緝及函請外交部領事事務局廢止及註銷其護照；北院裁定吳順民500萬元交保。

--11月1日，北院裁定柯文哲延押禁見。柯文哲未提抗告而確定。

--11月6日，北院更一審裁准扣押京華城土地。

--11月13日，北檢第7度提訊柯文哲。

--11月14日，北檢表示，查出柯文哲、前競總財務長李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，向北院聲請扣押木可相關帳戶3883萬7712元獲准。

--11月29日，北檢第8度提訊柯文哲。

--12月11日、19日、20日，北檢第9、10、11度提訊柯文哲。

--12月26日，北檢偵辦京華城案、政治獻金案偵查終結，依貪污治罪條例收賄、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。（編輯：李錫璋）1131226

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