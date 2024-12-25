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柯文哲若起訴市府撤京華城容積獎勵？蔣萬安：將做相對應處理
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柯文哲若起訴市府撤京華城容積獎勵？蔣萬安：將做相對應處理

2024/12/25 13:30（12/25 14:02 更新）
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圖為8月京華城工地施工情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）京華城案，台北市長蔣萬安今表示，已成立府級跨局處專案小組，由副市長李四川當召集人，如果民眾黨主席柯文哲被起訴，將依內容做相對應處理。

蔣萬安今視察文山親子館，會後接受媒體聯訪時被問及柯文哲近日可能被起訴，京華城後續如何處理，以及都發局昨天回應若起訴一個月內撤回容積獎勵等。

蔣萬安表示，已成立府級的跨局處專案小組，包含法務局、都發局、建管處、政風處及專家學者，由副市長李四川擔任召集人，研議各種情況，屆時如果起訴，會根據起訴書內容做相對應處理。

媒體追問撤回容積獎勵的法源依據，蔣萬安重申如果確實違法或涉及其他情況，一定會有相對應作為。

媒體追問有議員呼籲對柯市府要嚴格把關，除了京華城以外，北士科、魚果批發市場等若司法調查有不法，是否要重新招標。

蔣萬安強調「事實到哪裡，我們就處理到哪裡」，要看起訴書內容跟涉及到什麼案子，就做相應處理。

另外，有女工讀生在麥當勞打工期間疑遭主管性侵離職後憂鬱輕生一事，蔣萬安說勞動局會跟勞動部了解通報經過跟處理狀況，之後會說明。（編輯：張銘坤）1131225

京華城容積率在前台北市長柯文哲任內增至840%。（中央社製圖）
京華城容積率在前台北市長柯文哲任內增至840%。（中央社製圖）
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