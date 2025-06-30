北市公館圓環拆除案 議會辦座談會質疑聲不斷

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市長蔣萬安決策拆除公館圓環惹議，台北市議會今天舉辦座談會，交通局表示，經綜合分析以廢除圓環及填平工法較妥。但與會多名藍綠白市議員反對，主張暫緩動工。

台北市議會交通委員會今天舉行「公館圓環廢除與交通衝擊」座談會。交通局先進行簡報表示，根據「台北市公館圓環拆除可行性評估報告」顯示，在8個評估方案中，基於安全優先與工法，台北市政府去年綜合決策廢除圓環與填平工法較妥。

報告指出，廢除主因是公館圓環為北市交通事故之冠，近7年共發生1717件交通事故，平均每4天發生3起事故，由於圓環多岔路型造成汽機車環內動線交織問題嚴重，同向擦撞件數最高、占70%，且機車事故占50%。

另外，圓環車禍件數與死傷數都高於十字正交路口，若改善車流動線直截無須繞行減少交織。

交通局表示，由於公館圓環結構設計限制，無法改為高容量渦輪圓環；加上福和橋快慢分道限制，機車比例高達70%，但國外圓環是以汽車為主要設計對象；認為填平工法風險低，且可維持公車專用道，透過路口改善及號誌設計，也減少通過性車流進入社區，整體交通紓解效率較佳。

台灣大學土木工程學系助理教授陳彥向隨後說明，若進行加蓋工法，交通影響期約20幾個月，對公館圓環衝擊太大，基本上是比較建議採用填平地下道的方案。

民進黨北市議員何孟樺建議，是否可先就圓環路型改善，以維護現行交通水準，否則北市府真的是先射箭再畫靶，希望進行更多考量再做決定。

民進黨北市議員許淑華表示，各界想法眾多且完善卻未納入考量，認為交通局的評估方案太過草率，應進行縝密評估，包括改正交路部分，以及車流改變恐湧進社區巷弄等相關影響，都應尊重當地社區居民意見。

許淑華認為，雖已編列填平預算，但圓環是否拆除，應再討論明確執行方案，建議施工應暫緩執行，並支持圓環升級方案，針對路型、號誌調配處理可先試辦半年，若能減少事故即為有效升級。

國民黨北市議員張斯綱建議，此案應聚焦問題後再邀各界討論，且事關重要，不應急著今年開工。

國民黨北市議員游淑慧表示，大家都願意支持好政策，但現在質疑的是相關數據及分析是否完整，過程中有無做好社區溝通。

社民黨北市議員苗博雅認為，對於交通局的論述持有疑問，例如公館圓環肇事率多，卻未研究事故肇因，提供科學依據，且報告未看到填平改正後的交通數字，不能回頭的方案應更加審慎處理。

民眾黨北市議員張志豪表示，北市府未深入思考、只想填平，交通局報告仍無法令人滿意，他認為應立刻暫緩拆除，並增開3場以上公聽會廣納各界意見。

民進黨北市議員王閔生建議，如此大的議題，未經仔細專業評估及討論就要廢除圓環，建議仍應與各界溝通，禁止強行動工並續辦地方說明會。

國民黨北市議員楊植斗認為，交通局無相關肇事原因數據支撐，導致大家各有臆測，未來交通規劃應納入相關資訊，相關路型的建議也應聽取各界意見。

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會議主席、民進黨北市議員林延鳳總結表示，由於座談會無法做決議，請交通局將各界意見帶回研議，委外評估數據應公開透明，地方公聽會應多舉辦、溝通交流，交通政策不能急就章，市政也絕非實驗室，否則受苦的是市民，希望北市府多聽聽大家聲音。

蔣萬安今年3月25日拍板拆除公館圓環並填平公車專用地下道，回復正交路口，計畫6月28日動工。但因各界質疑聲浪多，台北市議會交通委員會16日決議暫緩動工。（編輯：戴光育）1140630