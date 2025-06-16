拆除公館圓環填平地下道方案惹議 北市暫緩施工辦公聽會溝通

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市公館圓環6月28日將拆除。多名北市議員今天都表示，未和地方妥善溝通，建議應暫緩施工和於6月30日辦公聽會；台北市交通局長謝銘鴻說，將參與公聽會交流，溝通後再施工。

台北市長蔣萬安今年3月25日拍板拆除公館圓環，並填平公車專用地下道，回復正交路口，計畫6月28日動工。

台北市議會交通委員會今天審查議員提案。

謝銘鴻首先說明，去年審視道路安全發現，連7年公館圓環都是北市平均路口肇事率之冠，約每4天就發生3起事故，才重新思考拆除的必要性，去年也評估用填平車行地下道為相對優的方案，故以此為基礎，於今年5月27日說明會提出論述。

提案議員、社民黨市議員苗博雅指出，這次公館圓環拆除案的決策過程中，完全沒有對外召開說明會或公聽會，聽取地方民意，甚至原訂6月28日要施工，遲遲於5月27日首場說明會才提出，在場人士多反對仍不為所動，台北市政府片面決定，令人難以接受。

苗博雅提到，過去填平車行地下道評估資料都顯示是最差方案，交工處去年10月報告說填平方案相較現況，會變差40%至45%，難以視為交通可行方案。如今卻說可行，中間毫無科學化評估說服大家。

圖為羅斯褔路上的公車地下道。（中央社檔案照片）

最後，填平地下公車專用道方案中，去年車流模擬紓解延滯都將公車族當隱形人，現況公車延滯是零秒，但填平後延滯將變163秒和180秒，未對公車族做任何交代，抵觸蔣萬安競選時承諾打造以公共運輸為核心的智慧城市。

苗博雅質疑，針對公館圓環的號誌和標線改善，交工處近幾年都沒改動，只加了幾條引導線，是否用心做了足夠努力，如今只說圓環沒救，就要拆除、填平。希望幫大安、文山區居民爭取公民審議機會。

民進黨市議員許淑華也說，此計畫只開過1次說明會，且不僅公車族，雙北機車族也都炸鍋，北市府未充分說明就要動工，似乎太躁進，貿然行事是違抗民意，建議先暫緩拆除時間，進行充分溝通後再處理較妥，否則將釀更多民怨。

國民黨市議員游淑慧詢問，公館圓環肇事率是否有逐年下降，若相關改善措施有成，代表目前作為有用；其次，廢除圓環和填平地下道應為配套措施，應優先告訴各界實際肇事原因為何，圓環是否真為原兇，應充分揭露相關資訊，從善如流暫緩施工。

同黨籍市議員耿葳表示，因大家未充分溝通，所以在地居民才會有所疑慮，交通局模擬車流資訊應對外公開透明揭露，並批北市府說明會如今已變「告知會」，究竟填平是否為唯一方案，附議應暫緩施工。

國民黨市議員張斯綱則說，自己過去常從新北市中和、永和區出入耗時，所以是支持公館圓環改善方案，但也認為北市府所提書面資料難以說服大家，未免各自想像、各說各話，建議應做路口動態圖讓各界了解，因攸關南區交通動脈問題，施工時程不需太急。

委員會第二召集人、民進黨市議員何孟樺也認為，希望北市府相關政策應先好好溝通，不要先射箭再畫靶。

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委員會第一召集人、民進黨市議員林延鳳最後決議表示，6月28日施工暫緩，並於6月30日舉行公館圓環廢除與交通衝擊公聽會，讓交通局也有時間準備更詳細資訊，並邀相關專家學者、團體與會討論，再定奪處理方式。

謝銘鴻答詢表示，經過各界意見指導，會加強論述補充，6月30日將參與公聽會和各界交流，並說明相關疑慮，6月28、29日不會施工，待溝通後再進行。（編輯：張銘坤）1140616