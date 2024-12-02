嘉市民主地標中央圓環修繕引熱議 議會通過預算

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市政府規劃辦理地標中央噴水圓環改善工程，編列預算逾3000萬元，市議會今天審查引熱議，部分議員認為過程不夠透明、有的覺得有修繕必要，最後照原編列通過。

時代力量議員王浩表示，嘉義市民主地標中央噴水圓環改善工程，擬審查工程費用新台幣3600萬，其中照明、機電、噴泉系統、機房都需要整修，既有雕塑翻模需350萬也能理解，但水池結構及防水作業500萬、整修雕塑400萬、既有結構拆除100萬，這些項目究竟會讓目前中央噴水的原貌變成什麼樣子，目前沒有人知道。

部分市議員附和王浩說法，認為規劃設計都還未出爐，怎麼修繕都不知道，如何編出經費？建議建設處程序完備後再追加減預算，主張刪減預算、保留科目。其他議員則支持通過預算，認為有修繕必要，但建議市府應說清楚工程規劃內容。

嘉義市建設處長田長沛表示，針對外界指「中央噴水池要拆掉、KANO雕像要換掉」，是「張飛打岳飛」的荒謬說法；中央噴水池設施老舊，中央立柱年久失修幾近傾倒，土方建築也容易漏水，導致水資源浪費等問題，才會規劃辦理中央噴水圓環改善工程。

田長沛指出，修繕規劃公民參與是必要環節，一定盡快將方案整理好後向市民報告，目前規劃12月在東、西區各辦理說明會，大家關心中央噴水圓環附近人行交通的規劃也會一併聽取大眾意見。

田長沛表示，會保留中央噴水圓環KANO永不放棄精神，以及圓環造型，未來修繕後將讓嘉義市地標更加彰顯民主聖地的盛名。（編輯：郭諭儒）1131202