台南玉井圓環標誌標線改造 優化車行動線減碰撞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市擁有15座圓環，有些圓環分為內外環，號誌複雜，其中玉井圓環已透過標誌、標線改造，優化車行動線，減少碰撞。

台南市圓環4月13日起全面禁止紅燈右轉，依燈號行駛，統一行車規範，讓市民與遊客不再被圓環複雜燈號搞得暈頭轉向。

南市府交通局今天指出，圓環是有效疏導車流設計，歐美國家經常使用，有助降低路口車速，避免事故發生率及死傷；目前玉井圓環透過標誌標線改造，不僅保留地標，也可減少路口碰撞交織點。

交通局表示，玉井圓環標線設計，簡化車行動線，降低多叉路口車流交織衝突點，提升玉井轉運站公車繞環順暢與安全；進出環處繪設分向槽化線，環內繪設指向線，讓車輛自然減速，無須採紅綠燈管制，減少停等及延滯時間。

另外，入環處繪設讓路線標線，採進環車輛應禮讓環內車先行劃分路權，強化禮讓美德，提供更多反應時間及掌握路況，作出適當安全防禦駕駛，以提升圓環行車秩序與運行效率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局統計，台南市共有15座圓環，分別是湯德章紀念公園、台南車站、東門圓環、東門城圓環、西門圓環、小西門圓環、後甲圓環、歸仁圓環、安定蘇厝圓環、南科車站前圓環、新化圓環、林鳳營車站前圓環、新營圓環、新營車站圓環與玉井圓環。

在15座圓環中，湯德章紀念公園有7條幹道匯集，是台南最複雜、匯集道路最多的圓環；其次是5條道路的東門圓環、後甲圓環、林鳳營車站前圓環、新營車站圓環。（編輯：陳仁華）1131107