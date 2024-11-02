高雄第2處標線型圓環 改善前鎮區三岔斜交路型

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄前鎮區瑞福路與崗山南街路口交通繁忙，但因三岔斜交路型易衍生擦撞事故，交通局經多次會勘與民意支持，1日完成標線圓環，調整路口行車方向，這也是高雄第2處標線圓環。

交通局今天發布新聞稿指出，瑞福路與崗山南街路口因鄰近菜市場、公園及學校，是周邊居民日常生活必經重要路口，而三岔斜交路型也容易衍生擦撞事故。

為提升此路口交通安全，交通局1日完成標線型圓環，重新規範路口行車方向，簡化車流動線，改善路口交通安全。

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交通局表示，圓環是歐洲常見兼具安全與效率的無號誌路口設施，不論是實體島型式還是標線型式的圓環，車輛在進入圓環前，應準備減速讓環內車優先通行，進入圓環後即可順利駛出，請民眾行經時多加留意。

交通局說明，今年2月在文橫三路、廣西路口設置的標線型圓環，經過半年多觀察期，確有減少交通事故。這次瑞福路、崗山南街三叉路口獲得地方支持，期提供行人和駕駛人更安全、更有效率的道路交通環境。（編輯：郭諭儒）1131102