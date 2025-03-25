公館圓環連7年登北市肇事熱點第一將拆除 公車地下道填平

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市長蔣萬安宣布，由於公館圓環連續7年是北市肇事熱點第1名的路口，決定拆除；副市長李四川表示，將填平公館圓環地下道，回復正交路口。

蔣萬安在臉書宣布，從民國107年起基隆路、羅斯福路的公館圓環，連續7年是北市肇事熱點第1名的路口。當地圓環的設計，尤其讓汽機車很容易發生事故，也是行人穿越時候的斷點以及高危險的路段，必須正視而且要解決。

蔣萬安說，交通局等各機關以及專業單位研究後認為，當地應改為正交路口才能有效改善事故，因此決定拆除公館圓環。

而原先的規劃是希望能夠保留公車專用地下道，但是因為地下道通風井、抽水設施無法移除，加上下方還有大型的自來水管線等設施，所以必須填平地下道，將公車專用地下道改為平面。

台北市長蔣萬安宣布，由於公館圓環連續7年是北市肇事熱點第1名的路口，決定拆除改善交通，並填平地下道，將公車專用地下道改為平面。圖為羅斯褔路上的公車地下道。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日

蔣萬安表示，這是比拆除和平新生天橋更艱鉅的工程，因為羅斯福路和基隆路都是通勤時段車流量非常大的主要幹道，已請交通局、工務局妥善規劃施工的時間、工序，儘量減少施工期間對市民以及用路人影響。

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李四川也發臉書表示，公館圓環由7岔路口所組成，上有高架橋，下有地下道，尖峰時段車流量大，議會也多次要求改善肇事熱點問題。

李四川指出，由於地下道上端有2支自來水幹管穿越，造成改善工程施工相當困難；為交通安全，經邀市府相關局處經數月再次研擬，仍認為應填平地下道，回復正交路口，以徹底解決交通事故。今提市政會議經市長同意進行研擬規劃，並依程序編列預算辦理。（編輯：方沛清）1140325