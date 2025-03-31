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北市公館圓環預計9月開拆 115年春節填平地下道

2025/3/31 21:02（3/31 21:31 更新）
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位於台北市基隆路、羅斯福路的公館圓環預計9月開始拆除。（中央社檔案照片）
位於台北市基隆路、羅斯福路的公館圓環預計9月開始拆除。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市長蔣萬安25日拍板拆除公館圓環，負責施工的新工處今天表示，整體計畫分為3個階段，預計9月開始拆除，接著利用明年春節期間填平地下道，最後調整周邊路型。

國民黨台北市議員王欣儀今天邀集交通局、工務局、警察局等單位，以及公館圓環周邊里長召開協調會，討論公館圓環拆除計畫的方向、影響及交通配套方案。

台北市工務局新建工程處表示，工程上將分為拆除圓環及封填地下道2階段，前者已在進行量測作業，預計9月開始動工，工期約3個月，接著進入第2階段工程，並利用明年春節交通流量較低期間進行，完工後平面即可通車。

新工處指出，工程結束後，將調整周邊路型及設施復舊，預計明年8月完成所有程序，總經費粗估新台幣1億元。

台北市交通局交通管制工程處說明，此工程須移動自來水管線位置、拆除發電及抽水設施，另須考量改為正交路口及路寬調整後的公車動線規劃，確切方案將委外研究規劃，預計6月招標、今年底前定案。

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交工處強調，此路口屬通勤時段車流量大的重要幹道，將與新工處、自來水處妥善規劃施工時間與工序，以減少施工期間對用路人的影響，未來規劃設計也會納入人本交通及都市景觀考量。

與會里長多關心圓環拆除後的路型及行車動線，呼籲市府審慎考量交通配套措施，另有民眾建議取消機車兩段式左轉、落實人車分流號誌等，交通局皆表示會納入評估。（編輯：李錫璋）1140331

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