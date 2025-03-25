公館圓環拆定了 北市盼年底拍板路型納人行道

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）因肇事率過高，北市宣布將拆除公館圓環；交通局長謝銘鴻說，盼今年底定案路型及道路尺寸等，未來以槽化路型疏導車流、讓十字路口內車流單純化，並規劃納入人行道及自行車道。

台北市長蔣萬安今天宣布，由於公館圓環連續7年是北市肇事熱點第1名的路口，決定拆除；副市長李四川表示，將填平公館圓環地下道，回復正交路口。

交通局長謝銘鴻指出，今天宣布拆除公館圓環是大方向與人本安全決心，細部規劃等還要通盤思考，也會納入民眾意見；此案在市府內部討論多次，有一筆經費委託規劃公司做路型設計，在沒有圓環的情形下如何重新規劃、產生更為直覺的正交路口。

謝銘鴻說，拆除公館圓環的決定，強調的是安全，因為該路口車流量很大，若是執著於解決壅塞問題難有突破，人本交通安全是未來思考主軸。

謝銘鴻表示，希望年底前拍板路型、道路尺寸等，如果有空間就規劃人行道與自行車道，並思考如何連結周邊學校如台大、台科大、師大等。

交通管制工程處長張建華補充，羅斯福路都市計畫設計道路約36公尺，留2公尺施作中央分隔島，往北5車道、往南4車道，這麼設計的話兩側人行道還各有約3.5公尺空間；他們會在東南角方向等繪製槽化線，以避免其他的車流進入十字路；但這是初步規劃，整體上會再更精緻。

謝銘鴻表示，未來施工還會有另外的交通維持計畫，牽涉到填平工程或自來水管線的部分，會與台北自來水事業處與新建工程處討論，交通局會把交通衝擊降到最低。

至於其他圓環是否也要拆除，謝銘鴻說，其他圓環如仁愛、三民、景福門等，事故數據沒有公館高，也有其他替代路線或是跟城市意象有關；公館圓環因肇事率太高，事涉人身安全，要優先處理。

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張建華則指出，景福門跟仁愛圓環動線較單純，沒有機車兩段左轉的問題，公館圓環則因為上方有高架橋，視野較不寬闊、肇事率又高，有其拆除迫切性。

媒體追問，拆除圓環後預計造成多少車流壅塞，謝銘鴻坦言會稍微有點塞，不過以公車專用道為例，以前公車可以穿越地下、不需等地面上紅綠燈；之後以紅燈200秒估算，就算停等紅燈的公車排到8、9輛，都不會溢流到上一個路口，且綠燈後就可紓解；在汽車方面，以後改成正交路口雖然會直排停等紅燈，取捨之下還是以安全為重。（編輯：黃名璽）1140325