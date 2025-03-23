捷運中山站行穿線改造反應兩極 交通局3方式精進[影]
2025/3/23 19:53（3/23 20:57 更新）
（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北捷運中山站前路口近期改劃20公尺寬行穿線，雖採全日行人專用時相，仍出現人車爭道亂象。台北市交通局表示，已透過調整號誌秒數等3方式精進，盼提供更安全通行環境。
為提升周邊交通流動性及行人安全，台北市交通局近期在捷運中山站1號及4號出口前劃設大面積行穿線，並將原本新光三越與誠品南西店、台北牛乳大王前的2道行穿線刨除，同時實施人車分離管制，全日採行人專用時相。
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新的路口管制方式上路後，許多逛街民眾大讚步行空間更寬闊、舒適及安全，但也有人認為動線凌亂，不知道能否直接斜向穿越路口，還有許多車輛從南京西路巷弄駛出後，疑惑到底該不該直行南京西路，最後卡在行穿線上，產生人車爭道亂象。
台北市交通局交通管制工程處今天再度會同警方到場現勘，交工處設施科長許銓倫會後表示，考量民眾仍不習慣新行駛方式，已透過調整周邊號誌秒數、設置標誌提醒駕駛左轉後繼續行駛，及請警方派員在現場宣導路口淨空等方式改善。（編輯：李錫璋）1140323
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