北捷中山站兩側行穿線將恢復 29日試辦徒步區

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市長蔣萬安今天表示，捷運中山站周邊29日試辦約2小時30分鐘的封路，成為行人徒步區；而因仍有通行需求，日前刨除的誠品南西與台北牛乳大王前的行穿線將恢復。

蔣萬安出席中山區里長座談，接受媒體聯訪時被問及捷運中山商圈周邊是否改成徒步區、29日試辦封街等。

蔣萬安表示，中山商圈非常活絡，週末與假日人潮非常多，擴大劃設行穿線就是希望行人能更方便、迅速、安全通行；而兩邊的行穿線民眾依然有行穿需求，已請交通局恢復，以及調整全日行人專用時相，區隔人車動線等。

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蔣萬安並說，29日台北捷運公司會在中山商圈會試辦約2小時30分鐘的封路，也會持續跟地方溝通，希望給民眾更安全的徒步空間。

據了解，29日的活動為北捷的「心中山新生活」，封路範圍為南京西路23、25巷，時段為下午2時至4時30分，附近居民可憑通行證以汽機車進出，外來車輛無證不能駛入；此活動是先以兩側巷道做試辦，再來評估是否作為長期徒步區方案。（編輯：方沛清）1140326