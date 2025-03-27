北捷中山站29日試辦封街 里長怨通知慢、配套不足

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北捷運公司為評估設置行人徒步區，29日將在中山站4號出口周遭舉辦踩街活動並管制車輛通行，不過當地里長表示，直到24日才收到封街規劃，且可預期交通勢必受影響。

台北市長蔣萬安研議將捷運中山站至雙連站間的「心中山線型公園」設置為行人徒步區，去年9月指示台北捷運公司擇定1個週末假日試辦封街活動，北捷後續安排在今年3月29日舉行。

對於活動相關規劃，北捷25日表示，封街範圍為南京西路23巷、25巷，時段為下午2時至4時30分，附近車輛須憑通行證才能進出，但未說明替代道路等交通配套，管制現場也尚未架起告示牌預先提醒用路人。

心中山以東的民安里長王俊堯今天表示，北捷去年下半年就開始來討論設行人徒步區的規劃，他多次直接表達這對里民會造成極大不便及困擾，但北捷並未因此退卻，仍決定29日舉辦首場封街活動，且直到24日才提供他交管細節。

王俊堯說，在他要求下，北捷將封街範圍張貼於里佈告欄，並將通行證投進里民信箱及提供電子檔，但仍可預期屆時交通一定會受到影響，因此他已建議里民，若對活動有意見可透過1999系統陳情，留下具體紀錄。

王俊堯強調，民安里居住著許多需要仰賴交通工具進出的長者，市府不應該以商業利益為優先考量、不應排除里民對噪音及髒亂的擔憂，「如果封街要變常態性活動，我們堅決反對」，且不排除發動連署。

心中山以西的光能里長陳靜筠則說，尊重市府相關單位的專業與衡量，但任何決策都必須重視在這裡每天生活的居民聲音，而北捷29日要辦封街活動，活動公告卻是24日才出現在信箱裡，上頭甚至沒有單位署名，今天會勘也沒有找她。

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陳靜筠提供的公告顯示，為舉辦「心中山新生活」活動，南京西路23巷、25巷及赤峰街17巷、23巷及中山北路2段16巷、20巷、26巷在29日下午2時至4時30分將實施交通管制。上頭並未註明主辦單位，僅留下承包廠商聯絡電話。

陳靜筠指出，她從去年就不斷跟北捷提醒，里內巷弄的車流量很大，必須做好配套措施，不能妨礙貨車及住戶的出入自由，且里內住著很多長者，「不可能叫洗完腰子的阿嬤從巷子口走回去」，呼籲市府要秉持共融共好的原則，傾聽里民心聲。（編輯：張銘坤）1140327