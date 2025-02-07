北捷中山站1號出口 估5月底完工開放通行

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北捷運表示，中山站1號出口施工項目包含移除單向電扶梯與樓梯、改成雙向電扶梯，以及周邊美化工程，預計今年5月底前完工開放通行。

台北捷運公司今天以新聞稿表示，中山站1號出口施工案，112年2月20日封閉1號出口，因前期工程需先於捷運軌道區上方進行樓板切除、樓梯敲除及新設電扶梯安裝等工作，為確保施工期間系統營運不受影響，整體施工難度較高，目前此部分作業均已完成。

此外，因中山站地下管線遭遇不可預期障礙，須重新調整設計，加上部分物料短缺等因素，依規定簽報市府調整施工期程，全案將於今年5月底完工。

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北捷指出，為提供民眾順暢通行空間，本案採分階段開放使用，中山地下街R4、R5出入口及周遭綠廊，已於113年8月底開放通行；R6出入口及中山站豎井於今年1月底開放；中山站1號出口，將於今年5月底前完工開放通行。

北捷說，整體工程包含中山站1號出口、中山地下街R4至R6出口改造及線形公園綠廊景觀優化等。完工後，中山站1號出口提供上下雙向電扶梯，提供更便捷的人本空間；全新的建物外型、景觀平台、植栽等設計，將線形公園打造成更優質、友善的都市開放空間及城市景觀亮點。（編輯：李錫璋）1140207