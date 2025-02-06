加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流7日午後南下急凍 中部以北深夜探8度
首頁 / 地方
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/300
首頁 / 地方

因應台北國際動漫節人潮 北捷加密班距管制月台動線

2025/2/6 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北捷運表示，因應在南港展覽館的2025台北國際動漫展，上午尖峰時段，往南港展覽館方向的列車最密班距可達2分鐘；忠孝新生站人潮眾多時將管制、拉長動線。

台北捷運公司今天以新聞稿表示，2025台北國際動漫展，即日起至10日在南港展覽館盛大展開，預計吸引大量動漫愛好者前往，北捷擬定疏運措施，適時加密班距。

北捷指出，將適時調整運輸能量，並加強轉乘車站人潮管制，在上午尖峰時段，往南港展覽館方向的列車最密班距可達2分鐘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北捷並指出，當藍線忠孝新生站月台人潮過多時，會依狀況引導橘線轉乘藍線旅客先前往大廳層，再由大廳至藍線車站月台，將動線拉長，避免藍線忠孝新生站月台過度擁擠。

北捷表示，上午尖峰時段適逢上班人潮與參加動漫展的旅客，捷運車站與列車內人潮較多，請旅客配合現場站務人員引導，留意車站廣播，耐心等候，確保動線順暢。（編輯：李錫璋）1140206

#台北市
#台北捷運
#南港展覽館
#北捷
#台北捷運公司
#捷運車站
台北捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
自行車懸掛捷運把手惹議 北捷：影響安全可開罰
19
更多編輯台推薦新聞：