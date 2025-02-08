北捷文湖線號誌異常檢修中 全線運行時間增加
2025/2/8 21:18（2/8 21:57 更新）
（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北捷運文湖線今晚傳出號誌異常；北捷表示約晚間8時中山國中站至文德站間因號誌異常，目前系統全線運行時間增加，維修人員檢修中。
台北捷運說，晚間8時5分，文湖線中山國中站至文德站間因號誌異常，目前系統全線運行時間增加，維修人員檢修中。
北捷表示，行控中心已加強相關車站人員引導及廣播，調度列車及彈性調整班距因應，另透過「台北捷運Go App」及公司網站加強宣導，旅客若有票證或退費問題請洽詢問處或於官網查詢。（編輯：方沛清）1140208
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