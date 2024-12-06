文湖線列車改裝挨批一般座減少 北市允評估調整

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市議員指出，北捷趁改裝文湖線列車時增設博愛座，但一般座位卻減少，導致一般乘客無法乘坐，規劃不符民眾期待。北市府今天表示，會視民眾反映，再重新調配座位數。

國民黨台北市議員柳采葳以新聞資料指出，民眾近5年向1999市民熱線投訴博愛座爭議813件，今年1到11月因捷運座位引發糾紛65件，其中39件起是因為博愛座。

她說，外界已出現廢除捷運列車博愛座的聲量，但台北捷運公司卻趁改裝文湖線列車時，增加博愛座數量，占總座位約44%，明顯不符合民眾期待。

柳采葳表示，調閱資料發現，北捷改裝文湖線列車時把原本16座博愛座增加到32座，一般座位從64座減少至40座。民眾陳情，文湖線列車的博愛座大幅增加，造成一般乘客無法坐著休息，直言市府規劃明顯不符合民眾期待。

她說，台北市府應先向民眾宣導禮讓及乘坐博愛座的觀念，不應趁北捷列車改裝時增設博愛座，例如台中市政府設計博愛座貼紙，還被納入新版國小教科書，主要是因造型可愛且有多款顏色，並有中英文對照，讓外界加深印象。

對此，北市府回應指出，後續將檢視民眾反映，再決定是否重新調配捷運文湖線的座位，並規劃在列車內納入優先席。

台北捷運公司表示，為配合車廂內裝優化作業，讓車廂動線更順暢及提供更友善服務，才會在改裝文湖線列車時，一併增加博愛座數量。（編輯：戴光育）1131206