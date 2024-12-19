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台北捷運板南線晚間一度異常 列車走走停停月台擠滿人

2024/12/19 19:27（12/19 19:34 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北捷運板南線今晚一度異常，網友表示斷斷續續停了十幾分鐘；北捷表示，西門站往頂埔列車進站時出現行駛調整運行速度情形，安排1300人在龍山寺站轉乘，現已正常。

有網友發文表示今天下班回家卡在板南線上，列車走走停停十幾分鐘，也因異常導致月台擠滿人。

台北捷運表示，晚間5時56分接獲行車專員回報，西門站往頂埔方向列車進站時，出現行駛調整運行速度情形，為維護旅客安全，已安排車上約1300名旅客於龍山寺站改搭後續列車，目前營運正常。

北捷說，該列車行駛調整運行速度情形，將於送回機廠後詳查，板南線採取調整班距及加發列車因應，並加強列車及相關車站廣播。（編輯：蕭博文）1131219

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