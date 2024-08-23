北捷文湖線疑因落雷號誌異常 南京復興站滲漏水
2024/8/23 15:45
（中央社記者陳怡璇台北23日電）今天午後雷雨，台北捷運表示，文湖線疑受落雷影響號誌異常，緊急處理後恢復營運，班距調整中並安排人員隨車；南京復興站稍早因瞬間大雨導致滲漏水，車站立即清理未影響通行。
台北捷運公司下午以文字訊息表示，先前文湖線疑受落雷影響號誌異常，緊急處理後恢復營運，班距調整中。
北捷指出，下午2時34分行控中心持續監控列車運轉，文湖線疑受落雷影響號誌異常，下午2時41分緊急處理後恢復正常營運，目前安排全線人員隨車，班距調整中。
針對設備出現警訊，北捷表示，初步研判與落雷有關，至於詳細異常原因，將於收班後詳查。
另外，有民眾在社群媒體上PO出影片，北捷南京復興站內漏雨成瀑布，呼籲大家注意安全。
北捷指出，南京復興站稍早因瞬間大雨導致滲漏水，車站立即清理，並加派人員引導，未影響旅客通行。（編輯：戴光育）1130823
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