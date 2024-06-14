北捷文湖線馬特拉列車全面改裝 拆除部分立柱座椅

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）為提升北捷文湖線尖峰運能，台北捷運公司今天表示，文湖線上25列馬特拉列車將進行改裝，拆除各車廂部分立柱及中間車廂的部分座椅等，預估每列車總載客數可增加20人。

台北捷運公司去年6月起試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化，將3部列車的第2、3節車廂拆除12個座椅及行李架，當時曾遭民進黨議員何孟樺批評不友善，國民黨議員李明賢也認為此作法是治標不治本。

北捷今天發布新聞稿表示，經旅客意見調查，民眾對試辦結果滿意度達7成，因此在參考試辦經驗及專家學者意見後，將進行文湖線25列馬特拉列車改裝，自即日起陸續上線，預計明年中完成全車隊車廂內裝優化。

北捷說明，馬特拉車型共有4節車廂，每節車廂有20個座位，改裝項目包含移除各車廂入口部分立柱、縮小車門旁扶手寬度，及拆除第2、3節車廂車門旁共4個座椅、行李架，並增設窗邊扶手及車頂手拉環。

北捷表示，改裝後可達到動線更順暢、空間更優化、功能更多元、引導更明確及運能更增加5大效益，每列車的總載客數將從約400人增加至約420人。（編輯：李錫璋）1130614

（圖取自台北捷運公司網頁metro.taipei）