午後大雨擴及16縣市 新竹內灣雨量逾百毫米

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）午後對流雲系發展旺盛，大雨範圍持續擴大到全台16縣市，中央氣象署統計，到下午3時40分，新竹縣內灣累積降雨量已達104.5毫米。

氣象署說，今天新竹縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區及苗栗以南、東半部山區有局部大雨的機率，應注意雷擊及強陣風，山區防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區防積水。

氣象署下午將新竹縣及宜蘭縣升級為豪雨特報，其他大雨特報縣市包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署統計，到下午3時40分，累積降雨最多的是新竹縣內灣104.5毫米，另新竹縣尖石、宜蘭縣大同，台北市內湖、松山、大安及新北市土城，累積雨量都超過70毫米。（編輯：李亨山）1130823