北捷開罰電扶梯小便男1500元 另求償檢修及清潔費

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）日前有旅客在台北捷運電扶梯上小便，北捷表示已逮到人並開罰新台幣1500元，另求償檢修及清潔費；該座電扶梯已於24日完成專案清潔後重新開放。

台北捷運文湖線忠孝復興站詢問處接獲旅客通報，日前有男子在電扶梯上小便，經調閱監視器確認，該電扶梯上有名男性旅客疑似有小便的動作。

北捷今以新聞稿表示，24日晚間車站人員發現該名男子，當場依大眾捷運法第50條第1項第9款補開立裁處書1500元罰鍰，後續另求償檢修及清潔等相關費用。此外，該座電扶梯已於24日完成專案清潔後重新開放，請民眾安心搭乘。

北捷表示，24日接獲民眾通報後，即安排人員針對該部電扶梯進行專案清潔。總共出動10名工作人員，首先拆除電扶梯踏階及內飾板，接著於內側軌道、裙板及踏階邊緣使用漂白水進行消毒；完成消毒後，再重新噴塗潤滑液，確保電扶梯運轉順暢，後續經相關測試確認運轉正常，整個清潔過程歷經拆卸、清理與組裝等繁瑣程序，耗時近3小時。

北捷重申，為捷運秩序及行車安全，並且確保每名旅客權益，對於任何違規行為將予以嚴懲，決不寬貸；同時也請旅客協助，若在搭乘捷運過程中發現任何異常情況，無論是在列車內還是站內，均可利用列車內對講機或站內詢問處通知站務人員，亦可透過台北捷運AI智慧客服進行通報，捷運人員會立即處理。（編輯：龍柏安）1131025