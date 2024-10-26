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北捷歡慶30週年辦民歌演唱會 淡水站湧人潮

2024/10/26 21:28（10/26 21:53 更新）
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台北捷運公司歡慶30週年，26日晚間在捷運淡水站後方廣場舉辦民歌演唱會，適逢週休假日，吸引大批民眾到場共襄盛舉，一同以手機燈光營造美麗燈海。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年10月26日
台北捷運公司歡慶30週年，26日晚間在捷運淡水站後方廣場舉辦民歌演唱會，適逢週休假日，吸引大批民眾到場共襄盛舉，一同以手機燈光營造美麗燈海。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年10月26日
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）台北捷運公司歡慶30週年，今天晚間在捷運淡水站後方廣場舉辦民歌演唱會，淡水站湧現人潮。北捷因應退場人潮，淡水站電扶梯將會提前關閉。警方表示，地區交通並未受影響。

「北捷30民歌演唱會」今天晚間在捷運淡水站後方廣場舉行，邀請民歌手李建復等人演唱經典民歌，演唱會免費自由入場，主持人由「民歌之母」陶曉清與廣播人馬世芳聯袂擔綱。

台北捷運公司晚間7時許於臉書（Facebook）貼文提醒，捷運淡水站旁舉辦民歌演唱會，現場人潮眾多，建議乘客盡量不要再前往會場。

貼文引起網友抱怨指出，「活動辦在淡水，區間車還不延駛淡水，搞得月台滿滿都是人，神調度」。

台北捷運公司稍早也透過廣播、臉書貼文，提醒為因應退場人潮，淡水站電扶梯將會提前關閉，且由於現場人潮已達上限，呼籲民眾切勿再到現場。

淡水警察分局表示，現場秩序良好，雖有不少觀眾，但大多是搭乘捷運到淡水的遊客，除捷運站內人潮外，並未造成地區道路交通阻塞，警方也會密切注意北捷對人潮的因應疏散措施。

新北捷運公司指出，北捷隨時因應人潮疏導觀眾，現場包括新北市副市長朱惕之、新北捷運公司董事長林祐賢等人都受邀參加。（編輯：戴光育）1131026

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