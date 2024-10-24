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在電扶梯小便 北捷找到人後將開罰最高7500元

2024/10/24 17:37
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北捷運表示，接獲通報有人在忠孝復興電扶梯上小便，調閱監視器確認後將開罰新台幣1500至7500元，找到人後會開立裁處書；電扶梯有一定抗潮防水能力，車站加強清潔。

台北捷運說，今天上午文湖線忠孝復興站詢問處接獲旅客通報，昨天晚間有男子在電扶梯上小便，經調閱監視器確認，該電扶梯上有位男性旅客疑似小便動作。

北捷表示，後續將依大捷法第50條第1項第9款補開立裁處書1500元至7500元罰鍰，並加強電扶梯清潔；因是今天才接獲通報，需要一點時間找人。

北捷並說，電扶梯有一定的抗潮防水能力，車站也加強清潔。

北捷呼籲旅客，如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。（編輯：方沛清）1131024

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