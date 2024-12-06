周杰倫大巨蛋演唱會首日落幕 北捷35分鐘完成疏運

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）歌王周杰倫登上大巨蛋開唱，今天首日圓滿落幕；散場人潮一開始小塞車但仍能移動；台北捷運表示，自人潮進入車站至現場紓解約35分鐘，分流成效良好。

周杰倫今晚起連續4晚在台北大巨蛋開唱，成為首名在台北大巨蛋開唱的歌手，3.8萬名歌迷湧入，散場秩序及人流車流引發關注。

約晚間11時，歌迷湧出大巨蛋，人群走在場館外圍一度小塞車，但人與人之間仍有空間，也可緩慢移動，到國父紀念館5號出口腹地便緩解；車流在警方引導下行駛順暢。

台北捷運則表示，配合演唱會時間，列車加密班距2.5至3分鐘，總計加發5部空車，自人潮進入車站至現場紓解約35分鐘，順利完成散場疏運。

北捷表示，今天支援人力39人，另視情況額外機動加派人力；參考過去大型活動散場疏運經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，並加設快速通道、加強標示、動線分流、分散月台兩端候車及增派人員引導，加強呼籲旅客電扶梯兩側均可站立。

北捷說，指揮中心持續監控演唱會進度，評估現場動線特性，提前於人潮抵達前關閉出口電扶梯，旅客均依照現場工作人員引導依序搭乘；旅客透過5號出口連通道人流顯示面板，根據顯示燈號選擇人較少的通道進入車站，或是由鄰近出口3、4或市政府站進站，分流成效良好。（編輯：楊昭彥）1131206