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周杰倫大巨蛋首唱湧3.8萬人 費玉清賀禮花2月訂製

2024/12/5 19:15（12/5 20:06 更新）
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（中央社記者王心妤台北5日電）歌王周杰倫今晚在大巨蛋辦「嘉年華2.0」演唱會，是大巨蛋史上開唱第1人，吸引3.8萬名歌迷，藝人好友劉德華、張學友、張清芳等人致贈花籃，費玉清則特製大巨蛋模型祝賀。

周杰倫今晚演唱會共有3.8萬名歌迷參與，從中午開始就有不少歌迷在場外聚集，也有一些歌迷舉著「求票」的牌子希望能一圓進場看演唱會的夢想。

周杰倫首度在台北大巨蛋開唱，演藝圈好友張學友、劉德華、張清芳、張惠妹、五月天、林俊傑、蕭敬騰等人都致贈花籃。張學友的賀卡寫上「杰倫強勢攻蛋成功，永遠第一！酷！」張惠妹的賀卡則是「恭賀周董，強勢回歸，蛋無虛發，aMEI隨後炸蛋」。

費玉清過去曾跟周杰倫合唱「千里之外」，雖然費玉清已退隱歌壇，但他特別訂製以玻璃纖維特製的台北大巨蛋700比1模型，上面還有手工貼鑽麥克風，耗時2個月打造。費玉清的經紀人表示，價格不會透露，「2人的交情不是用金錢衡量的，小哥衷心為杰倫喝采。」（編輯：龍柏安）1131205

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歌手周杰倫5日晚間首登台北大巨蛋開唱，資深藝人「小哥」費玉清特別訂製大巨蛋模型並加上手工貼鑽麥克風，作為周杰倫大巨蛋開唱的賀禮。中央社記者王心妤攝 113年12月5日
歌手周杰倫5日晚間首登台北大巨蛋開唱，資深藝人「小哥」費玉清特別訂製大巨蛋模型並加上手工貼鑽麥克風，作為周杰倫大巨蛋開唱的賀禮。中央社記者王心妤攝 113年12月5日
歌手周杰倫5日起在台北大巨蛋連唱4晚，為首名在大巨蛋開個人專場演唱會的藝人。首場演出前，包含張學友、劉德華、張清芳等演藝圈好友都贈送花籃祝賀。中央社記者王心妤攝 113年12月5日
歌手周杰倫5日起在台北大巨蛋連唱4晚，為首名在大巨蛋開個人專場演唱會的藝人。首場演出前，包含張學友、劉德華、張清芳等演藝圈好友都贈送花籃祝賀。中央社記者王心妤攝 113年12月5日
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