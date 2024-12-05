周杰倫大巨蛋開唱創紀錄 嗨喊回家開唱感覺很棒
2024/12/5 21:47（12/5 22:41 更新）
（中央社記者王心妤台北5日電）歌王周杰倫今晚在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，他以「黃金甲」從空中而降熱情開場，並反問歌迷：「回家開唱的感覺是不是很棒？」獲得全場3.8萬名歌迷以尖叫聲回應。
周杰倫今晚起連續4晚在台北大巨蛋舉辦開唱，成為首名在台北大巨蛋開唱的歌手，演唱會由38名舞者跟6名特技人員開場，呼應演唱會的「嘉年華」主題。周杰倫則是在直徑12公尺的的巨大LED球中空降登場，以「黃金甲」、「本草綱目」等快歌開場，將氣氛炒到最熱。
相隔7年在台北大巨蛋開唱，周杰倫說：「回家的感覺超棒。」他也即興改編歌詞唱出，「我站在這裡，你們的聲音，說謝謝你，謝謝！」觀眾回以熱烈掌聲。
根據主辦單位提供資料，周杰倫此次將「嘉年華」巡演搬進台北大巨蛋場館，製作團隊特別延伸左右舞台，寬度達132公尺，也是此套巡演有史以來最寬的舞台，同時還有煙火、紙花等特效，從搭建到拆除共租了20天的檔期，成本超過新台幣2.5億元。（編輯：李亨山）1131205
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