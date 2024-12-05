張惠妹跨年唱傳遭硬拗加時 北市議員曝原本更久

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北5日電）歌手張惠妹跨年將在大巨蛋開演唱會，爆出為疏散人潮北市府硬拗她唱到隔天凌晨1時30分，台北市議員陳宥丞爆「原本是2點」，他批評不要把藝人當北市府的疏散工具。

台北市跨年晚會碰上張惠妹大巨蛋開唱，預期人潮將破20萬人次；今天爆出北市府為錯開疏散人潮「硬拗」張惠妹唱到隔天凌晨1時30分，北市府否認，表示並未如此要求，是周邊商家可營業至凌晨1時30分，錯開人潮。

陳宥丞今天在市政總質詢指出，台北市長蔣萬安到底有沒有提過這種要求。對此，蔣萬安答詢表示沒有，並重申疏散責任是北市府負責。

陳宥丞說，他握有會議資料，張惠妹其實被要求唱到凌晨2時，主辦方以公平性問題拒絕後，市府又說要請張惠妹摸彩。

台北市副秘書長游適銘回答，他主持過2次大型群聚的會議，有聽到深夜12時跨年後張惠妹會再唱個2至3首安可曲，他承認有請主辦方再播放一些影片，但絕無要求她多唱。

陳宥丞批評「同仁因為你這樣的idea有要求主辦方這麼做，不要再增加市民或藝人端的對立」，藝人不是市府的交通疏散工具，演唱會也不是鄰里成果發表會，怎會配合市府要疏導就延長演唱會、還要摸彩，貽笑大方。

他表示，蔣萬安應講清楚大巨蛋的疏散責任到底在誰。蔣萬安回答，這是市府的責任，一定做好人潮疏散與交通維持，也非常歡迎歌手們到大巨蛋開演唱會。

陳宥丞指出，遠雄雖宣稱大巨蛋沒有漏水，但他手裡有資料顯示，今天晚上歌手周杰倫演唱會有約300個座位被遠雄以有漏水疑慮為由要求主辦方不開賣，要求北市府今天晚上演唱會結束前算出因此少收的分潤以及負責的單位，帳目要算清楚。（編輯：戴光育）1131205