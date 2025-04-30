議員指人行道欄杆配色醜 北市：儘量融入環境色系

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（中央社記者劉建邦台北30日電）北市議員指出，為確保路口安全，市府在人行道設欄杆，有網友認為立意良善但配色醜；而多處橋梁無燈光裝飾讓北市黯淡無光，皆應考量城市美學。工務局今天表示，將檢討評估。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞以質詢資料指出，行人路權與安全在台灣屢受詬病，如日本、韓國、香港等都在車流及人流較多的路段或學校或醫院旁區域設人行道欄杆，非常值得台北市政府仿效。

他說，北市府近幾年已開始推動人行道設欄杆，受到里民好評，但認為欄杆應設防撞安全標準，並於最多交通事故的路口設欄杆。此外，有網友發現欄杆設計樣式沒問題但配色失敗。

陳宥丞指出，市府在人行道設置欄杆的選用配色是考量顯眼且要讓駕駛可清楚辨識，但在多處路口的欄杆確有不同配色，建議把後續欄杆設計考量應納入公民參與等。

他也提到，台北市對外橋梁多，認為應考量觀光價值在橋梁設光雕燈光裝飾，如日本彩虹橋、永代橋等，許多國家對橋梁光雕都有漂亮美觀設計，但反觀台北市，如成功橋就未設置光雕，建議盤點全市並規劃設置，否則恐讓北市更黯淡無光。

對此，台北市政府工務局新建工程處回應，近年致力提升人行環境品質，至於人行道欄杆議題，在符合城市美學的前提，將參考先進國家實際施作樣式，並與民意溝通，試辦使用具當地特色圖案，儘量融入周邊環境色系，盼設置更符合市民觀感的人行道欄杆。

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新工處表示，除直線段設欄杆作為人車區隔設施，在大型扇形面積轉角也嘗試設防護措施，避免車輛於轉彎因內輪差侵入人行道，保障行人停等交通號誌時的安全。將持續與交通單位對北市各危險路口，共同研議設置欄杆等阻隔設施的可行性。

至於橋梁設置光雕部分，北市工務局公園處回應，為確保橋梁安全等因素，目前皆以設置照明設備為主，針對橋梁以觀光目的設光雕，將邀集觀光傳播局討論，並於1個月內提出檢討評估。（編輯：李錫璋）1140430