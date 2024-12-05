張惠妹演唱會延後散場 北市：絕非丟包疏散壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市跨年與張惠妹大巨蛋開唱同時登場，張惠妹演唱會後有活動到凌晨以錯開人潮，被指為丟包疏散壓力。北市澄清疏散是市府應做的，活動是配套非絕對，不干涉也未要求張惠妹。

台北市跨年晚會碰上歌后張惠妹台北大巨蛋開唱，預期人潮將破20萬人次。為順利完成疏運，雙方開會達成共識，演唱會活動將延長至隔天凌晨1時30分，錯開2活動散場人潮。不過此共識被認為台北市政府要張惠妹多唱幾首到半夜，把疏散壓力丟給藝人等。

北市副市長李四川昨晚回應，北市歡迎張惠妹開唱，而疏散人潮市府責無旁貸，絕對不是把壓力丟給張惠妹；是周邊活動跟周邊商品店家延長營業到隔天凌晨1時30分，錯開人潮。

北市交通局長謝銘鴻今天受訪表示，會議中跟主辦方談得很融洽，雙方都很有共識跟誠意，這是首次跨年晚會跟大巨蛋演唱會同一時間登場，可以預期會有人潮聚集。

謝銘鴻說，主辦方提出在演唱會後繼續舉辦一些活動好讓散場人潮錯開，市府很感謝，而這只是配套之一、並非絕對，觀眾若要在演唱會結束後馬上離開，市府也準備好了。

媒體追問市府有無要求張惠妹多唱幾首，謝銘鴻說「沒有這回事」，在人潮疏散跟交通方面請大家放心，市府會努力做最好安排，如分階段管制、公車接駁、疏散方向、機車退出人行道等。（編輯：李錫璋）1131205