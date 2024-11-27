北市跨年梁詠琪八三夭助陣 拍照打卡抽iPhone 16

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市今天公布第二波跨年卡司，歌手梁詠琪、戴佩妮、黃宣、團體八三夭等實力派登場，12月起市府周邊將有燈海及裝飾物，拍照打卡有機會抽中iPhone 16 Pro。

北市觀光傳播局今公布第二波跨年卡司，梁詠琪、八三夭、 戴佩妮、黃宣、李聖傑、楊乃文等歌手接力演出；而12月1日起跨年系列活動就起跑，北市府周邊人行道燈飾，將結合2025雙北世壯運，將跑動、流動、揮動、跳動、舞動等主題融入其中。

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觀傳局表示，今年線上抽獎活動自12月1日起至12月31日，按讚加入「我是台北人」FB粉絲專頁，並到台北市政府、多元主題週及東區龍門廣場活動場域，於現場合照上傳至活動貼文留言區，就有機會抽中最大獎iPhone16 Pro，還有Apple AirPods 4、Garmin Venu 3S GPS 智慧腕錶以及跨年搖滾區入場證等好禮。

觀傳局指出，在東區龍門廣場會設有3座分別以拳擊、舉重、跑步為主題的大型裝置，打造運動活力十足的打卡熱點；觀傳局長王秋冬表示，今年台北跨年獨家亮點包括邀請李多慧、林襄領軍的Dragon Beauties小龍女與DJ Rayray聯手演出；還有台灣之光霹靂舞奧運國手孫振，也會與City 4舞團共襄盛舉。（編輯：張銘坤）1131127