2025義大世界999秒跨年煙火 1分鐘模擬動畫公布

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）每年施放跨年煙火的義大世界，今天公布2025年跨年煙火1分鐘模擬動畫。義大世界說，今年特別打造光之柱煙火、經典環場煙火及高空煙火巨幕等特色煙火，讓民眾感受震撼與精彩。

「2025紫耀義大，義享同樂」的義大世界跨年煙火活動，將於2025年1月1日凌晨0時施放999秒跨年煙火，今天公布1分鐘煙火模擬動畫。

義大世界表示，今年999秒的煙火共分為4大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」。其中，全新獨家打造的光之柱煙火，是台灣首度亮相的獨家設計，煙火如同柱子般直衝天空，充滿力量與科技感。

此外，睽違6年的環場跑動煙火，也將經典再現。煙火沿著整個施放場地奔跑燃放。義大世界表示，今年提升了煙火密度，壯觀的煙花光影璀璨流動，絕對震撼。

中低空煙火則將採用空運來台的西班牙頂級煙火彈，亮度和飽和度高，煙花色彩更加亮麗。還有國際大秀規模的高空煙火，超過數百枚的高空煙火同時綻放，如同繁花覆蓋夜空，形成一幅煙火巨幕，效果炫目華麗。

而義大皇家酒店與義大天悅飯店也推出跨年住房專案，於12月31日入住雙人房1晚，含早餐及跨年夜特製晚餐，專案價天悅新台幣1萬3800元起、皇家1萬6800元起，每增1人加價3000元起，就可直接升等至家庭房。

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義大皇家酒店也推出加價優惠，每人只需加價242元即可將跨年夜特別晚餐升等至館內4大主題餐廳享用。此外，每年大受好評的飯店星光宵夜也已開賣，可在遼闊的戶外場域享受美食，感受煙花於眼前綻放的精彩。

義大遊樂世界跨年夜則推出摩天輪VIP煙火派對，除了煙火景第1排的摩天輪平台跨年888元專案，還有摩天輪VIP包廂6人專案，並贈送6張樂園門票，只要6999元。另外摩天輪平台還有音樂派對，12月15日前限量販售。（編輯：李淑華）1131126