屏東跨年晚會陣容出爐 韋禮安獨家獻唱

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東縣政府公布2025年跨年演唱會藝人陣容，金曲才子韋禮安將全台獨家獻唱；另有新生代小天后陳華等11組歌手，12月31日晚間7時在屏東體育館前草地熱鬧登場。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，跨年演唱會邀請夜貓DJ Dennis和DJ凱莉搭檔主持，演出歌手包含在台屢屢締造專場完售佳績的新世代靈魂歌手「9m88」、南部嘻哈新生代「大成」、全方位男神「小樂」吳思賢將帶來新歌作品、新生代霸榜串流小天后陳華演唱代表作「想和你看五月的晚霞」，這首歌在音樂平台創造1億784萬驚人總流量。

文化處表示，卡司也包含「原子少年」出身的全能創作歌手「LCY呂植宇」、多首單曲合作的「柯有倫＆竇智孔」首度跨年合體，唱出滿滿兄弟情、新生代雙人唱作組合「KAXA」、全創作冠軍男團「U:NUS」將炸翻全場、人氣夯團「理想混蛋」將用他們獨特音樂魅力橫掃南台灣，還有全台跨年獨家獻唱的韋禮安，將演唱電影月老主題曲「如果可以」等多首動人情歌。

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屏東市仁愛路段31日下午3時起將集結百攤商家，包含特色美食小吃、手作文創商品等，文化處表示，邀請民眾在歲末年終之際，安排屏東跨年行程，聽完演唱會再直奔墾丁，迎接新年第一道曙光、祈福許新願。

文化處提醒，12月30日晚間8時起屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）封路管制，仁愛路體育館旁地下停車場出入口調整至長春街體育館側門，管制時段及活動周邊停車資訊，可留意文化處官網及粉絲專頁最新資訊。當日也提供免費復康巴士接送服務，每名身障人士限1人陪同搭乘。12月23日至27日可洽各區預約專線訂車。屏北區08-7386626、屏中區08-7711117、屏南區08-8892293#403。（編輯：郭諭儒）1131125