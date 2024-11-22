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高雄跨年250秒花火 市府曝光最佳觀賞點

2024/11/22 13:00
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）2025高雄夢時代跨年將於12月31日晚間6時55分登場，將施放250秒花火；市府今天公開最佳觀賞點，包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，另有時代公園、前鎮之星等地。

高雄市長陳其邁今天在高市議會接受媒體聯訪說，今年跨年煙火共有250秒、6830發煙火，煙火就在大港旁施放，這是台灣絕無僅有的，歡迎市民朋友到夢時代廣場前跨年，「今年跨年到明年是2025年，20就是愛你、25就是愛我，歡迎熱戀中的情侶一起來歡度新年。」

高雄市政府今天發布新聞稿表示，跨年將施放250秒亞灣跨年花火，搭配歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲「Just the Way You Are」，還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援，港景煙火秀不用飛雪梨，在高雄就能看到。

市府說明，2025亞灣跨年花火設計3段篇章，最大8吋的高空花火，在會場周邊抬頭就能輕鬆欣賞，最佳觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，另外，時代公園及前鎮之星也可觀賞到。

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市府強調，為民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0時後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放時也請民眾不要靠近。

此外，高市府與LINE TODAY合作舉辦「徐佳瑩、盧廣仲12/31只在高雄跨年演出－你最期待聽到哪一首？」線上票選活動，市府邀請粉絲票選徐佳瑩、盧廣仲最讓你期待的招牌歌曲，為喜愛的歌曲應援；投票時間自即日起至12月5日晚上10時。 （編輯：龍柏安）1131122

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