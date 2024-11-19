麗寶樂園跨年演唱會 摩天輪動畫秀、煙火迎倒數

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）麗寶樂園渡假區舉辦2025麗寶跨年演唱會，卡司陣容有金曲歌后「waa魏如萱」、人氣樂團「美秀集團」、Z世代創作歌手「JOYCE就以斯」等，倒數時刻還有摩天輪動畫秀及璀璨煙火秀。

麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿，麗寶跨年演唱會今年邁入第9年，每年吸引超過10萬名遊客湧入渡假區，早上玩樂園、逛OUTLET、開賽車，入夜後還有令人期待的跨年演唱會。

麗寶樂園渡假區指出，渡假區內有260家店鋪OUTLET MALL，最佳親子飯店「麗寶福容大飯店」及斷軌式雲霄飛車「搶救地心」以及32項歡樂的娛樂設施「探索世界」遊樂園等多元特色。

夜晚登場的演唱會有超強卡司陣容，「waa魏如萱」、「美秀集團」、「吳獻Osean」及「JOYCE就以斯」等輪番上陣演出，帶來頂級感官響宴，一路從2024年嗨到2025年尖叫不斷。

跨年倒數時刻，「天空之夢」摩天輪動畫秀及超吸睛「高密度璀璨煙火秀」，在倒數聲中揮別過去，迎接嶄新的開始，享受跨年假期。（編輯：謝雅竹）1131119