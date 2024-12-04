周杰倫5日開唱 北捷備戰大巨蛋首場演唱會人潮 視狀況加密班距

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）歌王周杰倫明天在台北大巨蛋開唱，成為大巨蛋首場演唱會。台北捷運公司呼籲歌迷，散場時避開人潮擁擠的國父紀念館站5號出口，北捷也會視狀況加發列車或加密班距來紓解人潮。

台北捷運公司透過新聞稿說明，周杰倫演唱會的疏運計畫以過去大型活動散場經驗為基礎，將在國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官、督導主管並增派支援人力引導分流，即時掌握人潮狀況。

北捷指出，為了維護旅客與系統安全，散場時國父紀念館站鄰近大巨蛋的5號出口電扶梯將派員管制，視狀況停止運轉，並啟動月台、閘門、出入口3級管制，呼籲歌迷多利用國父紀念館站3、4號出口或市政府站。

北捷表示，列車運行也會配合演唱會進、散場時間，往南港展覽館方向最短班距約3至3.5分鐘，往頂埔或台北車站方向調整至班距約2.5分鐘，並視實際狀況加發列車或調整班距，至人潮紓解為止。（編輯：方沛清）1131204