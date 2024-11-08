周杰倫大巨蛋演唱會舞台擋逃生動線 北市：已要求改掉

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北8日電）北市議員陳賢蔚表示，依周杰倫大巨蛋演唱會座位圖，舞台設計會擋住逃生口；北市表示未留避難動線會要求修改；北市並說持續盯著遠雄檢查公安，明天是申報大限。

蔣萬安上午赴台北市議會專案報告，內容包含大巨蛋消防安全逃生避難、漏水改善等議題。

民進黨議員陳賢蔚指出，歌手周杰倫12月5日要在大巨蛋開演唱會，但主辦單位公告的座位圖，其舞台設計已阻礙了球場層2處逃生出入口動線。

陳賢蔚批評北市府跨局處會議已針對活動開過一次會，但回覆得不清不楚「到底是在討論什麼」。建管處長虞積學表示，有要求主辦單位改掉，逃生避難動線必須保留；蔣萬安說這牽涉到公共安全，一定會要求落實。

此外，陳賢蔚指出，北市府說要成立大巨蛋營運績效評估委員會，但委員會組成、評分標準等都還未知，準備得不充分。

國民黨議員李明賢也表示，市府對遠雄要棍子與胡蘿蔔齊下，且要表現出對遠雄罰到底的立場跟勇氣。市府列的營運績效評估參考項目，其中公安檢查欄目只佔35%，就算遠雄在漏水、公安等方面都擺爛，最多也就扣這些分數而已。

李明賢建議，應把相關罰則、扣多少點、級距制等一起寫入評估計畫，不然遠雄要是不理市府也沒用。市長蔣萬安表示，還有配合度、滿意度等指標可評比。

李明賢並提醒，世界12強棒球賽13日就要在大巨蛋登場，蔣萬安也會去開幕戰幫中華隊加油，但如今遠雄公安申報還沒過，如果到時候警示還貼在建築物上「實在很漏氣」。

虞積學說，持續盯著遠雄，檢查人現在也正在現場檢查，最晚明天要申報。（編輯：張銘坤）1131108