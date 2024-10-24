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周杰倫演唱會黃牛票亂象 警破獲號稱全台最大黃牛集團

2024/10/24 14:39（10/25 08:58 更新）
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周杰倫12月將在大巨蛋舉辦演唱會，15萬張門票銷售一空。中央社記者吳家昇攝 113年10月23日
周杰倫12月將在大巨蛋舉辦演唱會，15萬張門票銷售一空。中央社記者吳家昇攝 113年10月23日
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（中央社記者劉建邦台北24日電）有網友以高價轉售周杰倫在大巨蛋演唱會門票引關注。警方今天表示，破獲號稱全國最大販售黃牛票集團的劉姓夫妻檔，2人在網路宣傳保證預售周杰倫演唱會門票，警詢後送辦。

金曲歌王周杰倫在大巨蛋舉辦演唱會15萬張門票銷售一空，89萬人次同時搶票，創售票網站紀錄，許多未買到票歌迷陸續發現網路有人兜售黃牛票，有些轉售價開到1張新台幣30萬元，引發批評。

台北市警察局刑警大隊今天發布新聞資料指出，接獲檢舉，有網友在網路販售近期知名藝人演唱會的黃牛票包含周杰倫舉辦演唱會，經市長蔣萬安、警察局長李西河指示，組專責查緝小組查緝。

北市刑大經長期蒐證，發現犯嫌所屬黃牛集團所管理LINE社群帳號，對外號稱是全國最大販售黃牛票的業者，並在各通訊軟體發送廣告招攬代購門票，經查43歲劉姓男子和其妻子涉重嫌。

警方說，蒐證發現劉姓男子等2人近期透過網路，大肆宣傳保證預售周杰倫在大巨蛋演唱會黃牛票，經執行搜索發現劉男疑用大量假帳號及相關程式進行搶票，再透過線上付款後，放置在各社群平台兜售，並提供門票代售、換票等服務。

警方表示，初估周杰倫在大巨蛋演唱會有近百組民眾已付款代購黃牛票，劉姓男子曾涉及類似案件遭判刑。警詢後依違反文化創意產業發展法、偽造文書、詐欺案，把劉男及其妻子移送台北地方檢察署偵辦。

北市刑大指出，將持續全面清查網路平台，針對有網友加價販售各演唱會票券，或涉嫌詐騙及利用虛偽資料大量掃票，會嚴正執法。統計至昨天止，已偵辦加價門票販售案11件，呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利。

警方表示，因近期演唱會門票熱門，黃牛票價格高達數萬元，此次演唱會須在開唱前5天取票，研判不法人士會以造假演唱會票券序號，誘騙消費者購買，若民眾匯款購買將遭詐騙，呼籲買門票應優先選擇官方網站或正規售票平台，勿買黃牛票。（編輯：方沛清）1131024

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