周杰倫大巨蛋演唱會黃牛票高價轉賣 線上檢舉方法獎金資訊這裡看

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（中央社網站24日電）周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票銷售一空，89萬人次同時搶票創售票網站記錄，許多沒買到票的歌迷陸續發現網路上已有人兜售黃牛票，有些轉售價甚至開到1張30萬元，引發批評。文化部設有檢舉黃牛專區，如有民眾發現加價轉售或不正方式購票，可立即線上舉發，小心別購買來路不明的票券。

文化創意產業發展法禁止黃牛加價轉售藝文表演票券，或以機器人程式掃票等不正方式購票。文化部設置網路「檢舉黃牛專區」，如發現違法黃牛票，用手機就可提出線上檢舉，檢舉完成後，可查詢你的案件處理進度。

（圖取自文化部檢舉黃牛專區網頁noscalper.moc.gov.tw）

檢舉黃牛要提供哪些證據？

如果要檢舉加價轉售票券（超過票面金額或定價販售票券)，須提供：

1. 獲得票券資訊的來源（如二手票券平台、社群網站等）相關佐證資料

2. 票券資訊（包含表演名稱、時間、場館、座位區及號碼或搖滾區、入場序號、票券標號或流水號等）、票券原始販售價格、黃牛販售價格及相關佐證資料

如果要檢舉不正方式購票，例如外掛程式、虛假資料或掃票機器人等，須提供：

1. 售票平台名稱

2. 票券資訊（包含表演名稱名稱、時間、場館等）

3. 黃牛掃票歷程紀錄（LOG）

線上檢舉這樣做

「檢舉黃牛專區」頁面依序有以下4步驟：

1. 填寫檢舉人基本資料

2. 驗證電子郵件信箱

3. 填寫檢舉內容

4. 確認檢舉資料

（圖取自文化部檢舉黃牛專區網頁noscalper.moc.gov.tw）

（圖取自文化部檢舉黃牛專區網頁noscalper.moc.gov.tw）

檢舉黃牛有獎金嗎？

有。民眾檢舉以外掛程式、虛假資料或掃票機器人搶票等不正方式購票黃牛，檢舉獎金為10萬元；檢舉以超過票面金額或定價販售票券的加價轉售黃牛，獎金最高10萬元。

依文創法規定，在網路上架、陳列、兜售藝文票券且加價（超過票面金額），或以金錢以外之利益為對價（如要求加買其他物品等）等，皆屬違法行為，縱使沒有完成交易或不知道有文創法，依法仍無法免罰。

台北市政府文化局自文創法施行至今年9月止，已查獲檢舉黃牛加價轉售案件違法逾30案，預計裁罰金額總數高達300萬元以上，檢舉案件中單張票券加價金額有100元至1萬2000元不等，單件裁罰金額從2萬元至38萬元皆有。（編輯：鄭懿君）1131024