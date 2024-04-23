開發搶票機器人程式供人使用 竹科工程師遭警逮

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）刑事局溯源追查5起涉文創法黃牛搶票案，交集偵查發現有3案是使用「Max搶票機器人」，近日循線查獲程式開發者、竹科工程師姚姓男子涉案送辦，姚男辯稱是因覺得購票平台不公。

刑事警察局今天召開破案記者會，偵查第九大隊大隊長陳義宏表示，文化創意產業發展法於去年6月2日新規上路，專辦黃牛加價轉售與不正搶票亂象，第九大隊溯源交集已偵辦的5起文創法搶票黃牛案件後發現，其中有3案都是使用知名電腦搶票程式「Max搶票機器人」，隨即和台北市警察局刑事警察大隊、新竹市警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

偵查第九大隊第二隊長張伊君說明，經循線追查涉案犯嫌為45歲姚男，他自2018年3月便撰寫電腦搶票程式「Max搶票機器人」，可針對國內各大售票系統搶演唱會票券，包括拓元、KKTIX、寬宏、年代、ibon和Fami等，只要外掛此程式並預先填寫好相關參數資料，就可輕易快速購票。

據調查了解，姚男在工作之餘還開設臉書粉專、部落格分享「Max搶票機器人」的教學影片、文章，教導民眾使用此程式搶購演唱會門票，並開放搶票程式及原始碼下載，吸引黃牛與民眾使用，涉搶票活動包括藝人英國搖滾樂隊Coldplay（酷玩樂團）、韓國歌手IU（李知恩）和張學友演唱會都在內。

除此之外，姚男還隨機偽造身分證字號註冊售票系統會員帳號，造成民眾本人因身分證號被盜用而無法購票；姚男也在臉書粉專發文教唆民眾可多開小號刷票，造成「不正搶票」亂象。

專案小組追查發現，姚男自行撰寫搶票程式後，曾以此自行或幫家人購票共計6張，且這6年內也以此收取「donate（抖內）」金額約新台幣3萬7000元。

全案經報請新竹地檢署指揮偵辦，專案小組向新竹地方法院聲請搜索獲准，於4月16日持拘票、搜索票至新竹市搜索並逮捕姚男，查扣筆記型電腦2部、手機1支、銀行存摺1本、電腦搶票程式與原始碼1組等贓證物。

姚男供稱，因覺得國內許多購票平台的搶票規則不公，以及許多黃牛搶票，造成一般民眾權益受損，所以才開始撰寫「Max搶票機器人」並進行測試，無不法意圖。

全案詢後，將姚男依涉偽造文書和文創法送檢偵辦，裁定以1萬元交保。

陳義宏指出，文創法正式施行後，刑事局結合各縣市警察局組成「聯合打牛小組」，針對不肖人士以電腦程式不正掃票亂象加強查緝，呼籲民眾勿以虛偽資料或不正方式搶票，勿以身試法。（編輯：李錫璋）1130423