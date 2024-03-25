電子簽章法修法應用 唐鳳：與文化部討論防黃牛票

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（中央社記者蘇思云台北25日電）立法院目前正在審查電子簽章法修正草案，數位部長唐鳳今天表示，電子簽章強化個人身分的認證，能應用在很多方面，比如透過收集個資大量購票再轉賣的黃牛票，電子簽章實行後，就會困難許多，目前數位部正與文化部討論相關做法。

唐鳳今天接受民進黨立委許智傑的節目專訪，內容關注數位部資安與打詐相關業務進展；數位部現已提出電子簽章法修法草案，不過，還需要立法院三讀通過才能生效。

唐鳳在節目裡解釋數位簽章概念指出，實體世界每個人都可以刻印章，不叫唐鳳的人、也可刻一個唐鳳的印章，但只有戶政機關認證的印鑑證明，才能確保屬於本人。

唐鳳說，電子簽章法中的數位簽章，就是類似經過公證的「印鑑證明」，由政府認可的第三方憑證單位核發，這個電子的印鑑證明，也跟個人親自簽名具有同樣效果。

唐鳳說明，大家比較熟悉的自然人憑證，全台大概900萬人申請過，目前在使用的約400萬人，這張自然人憑證可以用讀卡機、也可以在手機作為行動自然人憑證，是政府許可憑證機構所簽發的憑證，修法後若用在簽署電子文件，就屬於數位簽章。

唐鳳以刊登廣告為例說，以前不叫唐鳳的人，也可以冒用唐鳳名義來刊登廣告，現在網路上還是會看到冒用名人的存股或投資廣告。

唐鳳指出，電子簽章法未來修法通過後，國家發的憑證跟個人簽名具備同樣效果，因此可以要求臉書、YouTube平台，如果要刊登名人廣告，必須要有名人的印鑑證明，也就是驗數位簽章後才可以刊登廣告。

唐鳳表示，如果非本人刊登廣告，一檢驗數位簽章就會露出馬腳，必須是本人或是本人授權的人才能刊登廣告，可以減少冒充名人的廣告。

唐鳳進一步指出，未來如果企業到國外做生意，過去報關作業、或是有些流程需要親自簽名，後續可以直接驗證電子簽章，有望省下許多時間。

至於其他應用，唐鳳表示，網路有人銷售黃牛票，可能透過大量蒐集個人身分證資料，透過程式一次買幾百張票，再轉售賺錢；如果未來應用電子簽章這類方式、就沒那麼容易，除非是個人自願提供像是自然人憑證等印鑑證明，否則無法購票。

唐鳳說，電子簽章法修法後，文化部對此也很有興趣，現在也跟文化部討論，看是否能用電子簽章提高認證強度，防止黃牛票。（編輯：翟思嘉）1130325