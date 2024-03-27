力阻境外詐騙廣告 唐鳳：將跟美國討論技術對接

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（中央社記者蘇思云台北27日電）電子簽章法修法版本中，符合一定條件就可承認其他國家簽發的數位簽章效力，預計可應用防範平台刊登詐騙廣告。數位部長唐鳳今天表示，將與美國討論技術對接，就可驗證境外數位簽章來台灣投放廣告的身分真實性。

數位部今天舉行「強化國家通訊網路韌性方案推動成果」記者會，媒體關注電子簽章法修法進度，以及數位平台刊登廣告未來要驗數位簽章，但是否可能因為改從境外刊登廣告而難以管到。

唐鳳對此表示，一樣可以管理境外刊登廣告，如果擁有台灣的自然人憑證、人在國外，從境外就可用自然人憑證進行驗證、刊登廣告。

如果在台灣沒有數位簽章者，唐鳳指出，可透過2種方式進行，一是親自在台灣申請，若外國人有居留權，也可申請台灣的自然人憑證與行動自然人憑證；二是找到擁有台灣數位簽章的人，幫忙做數位簽章後就可以刊登廣告，但也需承受相應的法律責任。

唐鳳進一步解釋，電子簽章法修法的新版本中，在安全程度相當的前提下，只要符合雙方技術可對接或國際條約互惠等其中1項要素，就可承認其他國際憑證機構簽發的憑證效力。

唐鳳舉例說明，美國國家標準暨技術研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E. Locascio）之前曾來訪數位部，他很快將回訪NIST，討論如何盡快達成數位簽章技術對接。如此一來，就可驗證境外者透過境外數位簽章來台灣投放廣告的身分真實性，也互有法律效力。

不過，唐鳳強調，如果有一些詐騙比較猖獗、或者數位簽章發放比較自由的地方，台灣並不一定要承認對方的數位簽章，這樣也就無法使用該國數位簽章來台灣刊登廣告。（編輯：翟思嘉）1130327