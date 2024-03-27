太平島4月底測衛星連線 OneWeb拚上半年開通訊號

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部今年目標完成非同步軌道衛星驗證計畫，強化緊急時候的通訊韌性。數位部今天表示，已完成16個點位，預計4月底前測試太平島中軌衛星連線狀況，低軌衛星OneWeb覆蓋台灣訊號，預計上半年開通。

數位部去年起推動2年期的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，目標透過非同步軌道衛星（包含中軌道跟低軌道衛星），去年已完成5個行動通訊基地台與核心網路連線的衛星後傳電路（backhaul）及11個低軌道衛星終端設備站點（hot spot）；預計今年底完成國內70點backhaul、700點hot spot及國外3點hot spot。

數位部先前指出，台灣OneWeb訊號涵蓋分別來自日本、泰國跟關島，日本還沒核發OneWeb地面站執照，等地面站開通後，16個點就可連線使用，泰國預計5月開通測試，訊號有望涵蓋台灣中南部。

數位部今天舉行「強化國家通訊網路韌性方案推動成果」記者會，媒體關注驗證案訊號測試進度。

由於太平島屬於驗證案優先布建地點之一，唐鳳表示，太平島目前使用的是同步衛星，提供的頻寬僅中軌衛星的1/5，未來透過中軌衛星可以增加太平島5倍頻寬，今年的驗證案中，中軌衛星點位即將測試開通，太平島預計4月底前測試連線，OneWeb覆蓋台灣訊號，預計上半年開通。

數位部韌性建設司司長鄭明宗表示，目前16個點包含中軌跟低軌衛星部分，太平島如果測試順利，等於完成中軌衛星部分的最後一塊拼圖。驗證案不會只有一個星系，未來希望透過多元異質方式，只要符合國安跟資安要求，都會去評估相關衛星星系。

至於數位部應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫，是否納入國防部今年相關演練，唐鳳表示，數位部都有跟國防體系討論，包括挑選國際衛星、700多個點的布建規劃、國防需要多少點位跟網路頻寬等，也會跟國防部持續討論是否加入今年演練。

中華電信先前指出，Oneweb正在規劃第二代衛星建置，中華電已再度向Oneweb表達意願，希望配合Oneweb第二代衛星規劃，爭取在台建置Gateway；若Oneweb衛星要覆蓋全台，必須有地面站，台灣目前沒有設置網路閘道器（Gateway），必須仰賴日本與泰國的Gateway。

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鄭明宗表示，驗證案目前屬於OneWeb規劃的第一代衛星，台灣的訊號涵蓋分別來自日本、泰國跟關島，概念上如同三角形的斜邊、距離比較遠，因此希望第二代衛星，台灣也可以設地面站，具有距離比較短、增加韌性等優點，會全力支持電信業爭取第二代衛星規劃在台灣建置Gateway，但這並不影響今年驗證案的進度。

數位部政務次長李懷仁表示，目前非同步衛星在烏克蘭的應用，因頻寬非常有限，主要也是提供軍政系統使用，並非提供給一般民眾使用上網；今年數位部驗證案的系統，主要也是提供重要軍政系統指揮使用。（編輯：張均懋）1130327