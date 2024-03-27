數位部提3大策略 通傳關鍵基礎設施強化資安防護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部今天公布強化通訊韌性3大策略，其中針對督導的通訊傳播領域關鍵基礎設施（CI），涉及央廣、警廣等22家關鍵基礎設施提供者，要求擬定防護計畫，進行資安演練與稽核，以強化資安防護。

數位發展部今天舉行「強化國家通訊網路韌性方案推動成果」記者會，宣布持續推動建設海陸空應變通訊網路、強化通傳網路防護及普及通訊寬頻網路建設3大策略，確保台灣通訊網路緊急狀況不斷訊。

數位部韌性建設司司長鄭明宗表示，策略一為「建設海陸空應變通訊網路」，緊急情況可能讓目前使用的商用網路失效，因此規劃建置「多元異質」的應變通訊網路，確保台灣遇到重大災難時，仍有其他通訊方案可分別滿足一般民眾、救災系統與政府指揮體系的基本通訊需求。

鄭明宗舉例，像是平常整備階段強化海纜韌性建設；區域性網路中斷時有供民眾使用的災難漫遊機制、救災專屬公共安全與救難應變通訊系統（PPDR）；區域性或大規模網路中斷時有非同步軌道衛星應變通訊網路可供緊急指揮體系使用等。

策略二為「強化通傳網路防護」。鄭明宗說明，針對通傳領域關鍵基礎設施（CI）加強防護，在行政院國土安全辦公室相關綱領、電信管理法下，匡列36個關鍵基礎設施，其中涉及22家關鍵基礎提供者，包含海纜、衛星、央廣、警廣等相關機房。

數位部指出，督導這些通傳領域關鍵基礎設施設置者及提供者擬定CI防護計畫與資通安全維護計畫，要求針對天然災害、人為恐攻及資安攻擊等情境，落實事前預防、事中偵測、通報應變與事後復原等防護措施。

目前台灣全天候都會面臨各種網路攻擊，鄭明宗指出，藉由國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）即時掌握通傳CI運作狀態，隨時受理通傳CI提供者的資安事件通報，適時給予協助與分享資安情資，去年分享資安情資共76萬336筆，達成公私協力資安聯防。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

數位部表示，策略三為「普及通訊寬頻網路建設」，透過獎勵輔導機制加速完備台灣5G網路基礎建設，持續鼓勵電信事業普及偏遠地區寬頻網路，改善台灣偏鄉與離島的上網環境。

數位部指出，在加速5G網路建設方面，2023年補助人流聚集等重要區域加量建置1477台5G基地台，全國電波人口涵蓋率已有業者達到97.39%；在推動偏鄉建置高速通訊網路方面，2023年補助加量建置165台5G基地台，偏遠地區平均涵蓋率提升到76.29%，另外也加速馬祖、金門等離島地區建置海纜與微波網路。（編輯：黃國倫）1130327