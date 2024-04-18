數位部AI評測中心邀送測 Meta與OpenAI點頭

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）數位部去年底成立AI產品與系統評測中心，昨天進一步邀請國際AI廠商參與線上會議，由數位部長唐鳳主持，對相關推動作法進行交流，也希望業者能將開發中的語言模型送測，與會者皆持正向態度，Meta與OpenAI已初步同意。

數位部去年底舉行AI產品與系統評測中心啟動儀式，初步規劃以語言模型作為評測對象，並於今年3月底預告人工智慧（AI）產品與系統評測參考指引草案。

數位發展部今天發布新聞稿表示，針對生成式AI快速發展，可能對社會造成的影響與解決方式等議題，已於3月23日舉辦公民審議活動，蒐集各界意見；昨天進一步邀請國際AI廠商參與線上會議，Meta、Google、Microsoft、OpenAI等均派員與會。

數位部表示，與會各國際廠商代表凝聚兩大共識，首先，皆認同AI須具備可信任、準確性及安全等重要特性，並指出開發語言模型過程中，皆有團隊負責對轄屬模型進行持續性測試與訓練調整，以符合可信賴AI系統的期待。

至於數位部邀請業者將開發中的語言模型，提供給數位產業署成立的AI評測中心，以應用程式介面進行評測，與會者皆持正向態度，Meta與OpenAI已初步同意。

第二，在大型平台對於生成式AI內容進行分析及辨別方面，國際廠商皆在會中提出已建立或即將導入的相關作法，包括偵測及浮水印（如SynthID）、電子簽章溯源機制（如C2PA）、使用者檢舉機制，以及醒目提示為AI生成內容等作法。

數位部指出，廠商多有相關作為，例如Google已對AI生成的廣告及YouTube影片內容進行標註、Meta即將針對AI生成資訊進行標註及查核、OpenAI也將持續導入電子簽章溯源機制，以促進資訊完整性。（編輯：張均懋）1130418