卓榮泰宣布黃彥男接掌數位部 唐鳳：很放心由他領導

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（中央社記者蘇思云台北16日電）第3波內閣名單今天公布，數位部長將由中研院資通安全專題中心執行長黃彥男出任。現任數位部長唐鳳今天在業界群組向黃彥男表達恭喜，520前會全力協助交接業務，很放心由黃彥男領導數位部。

黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 目前是中央研究院資通安全專題中心執行長，也是中研院資訊科技創新研究中心特聘研究員與中華民國電腦學會理事長，過去也曾擔任行政院科技會報辦公室副執行秘書、資策會副執行長等職務。