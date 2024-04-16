劉鏡清具產業實務顧問經驗 黃彥男資通訊頂尖專家

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北16日電）黨政人士今天說，內定國發會主委劉鏡清是業界少數具有產業實務與專業顧問雙重經驗的專家，對企業經營難題、數位產業及新創事業發展等均有著墨；內定數位部長黃彥男在資安、AI、智慧物聯網領域皆有專業。

準行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天公布第3波內閣名單，包括經濟部長 郭智輝 郭智輝小檔案 生日：1953年2月7日

學歷：台北大學企業管理 碩士、 博士

博士 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長 看更多 關閉 、數位部長 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 、國科會主委 吳誠文 吳誠文小檔案 出生：1958年9月18日

學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士

經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家 看更多 關閉 、國發會主委 劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 、金管會主委 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 、公共工程會主委 陳金德 陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉 。

黨政人士說，黃彥男是台灣資通訊領域的頂尖專家，涉足資通訊科技布局跨領域研究，在資安、AI、智慧物聯網領域皆有專業，也是許多政府部門的民間諮詢委員，其專業能力深受公私部門信任。

他說，黃彥男過去曾在許多著名國際機構擔任研究員，包含美國貝爾實驗室（AT&T Bell Labs），在該實驗室研究人員當中，有9位曾獲得諾貝爾物理獎殊榮。

黨政人士指出，近年來AI科技浪潮襲來，黃彥男本身就是研究資安以及人工智慧專家，曾強調，應將人工智慧融入到各個領域中，並認為AI不只是沒有溫度的技術，而是與人類共同發展的夥伴。

他進一步說，在國外研究的經驗當中，也為黃彥男帶來許多國際視角，例如在美國的大學中，教授和學生已經認識到AI技術的潛力，不限於理工科領域，甚至在人文領域，都在探索如何將AI運用於研究和創新中。因此，「行動創新內閣」納入專業AI人才，希冀未來數位部能在各領域、各產業導入應用AI技術，讓台灣與國際並肩前行。

至於從產業界攬才的內定國發會主委劉鏡清，黨政人士表示，劉鏡清是業界少數具有產業實務與專業顧問雙重經驗的專家，過去他擔任IBM全球企業諮詢服務事業群總經理及大中華地區供應鏈顧問服務負責人，率領近500人顧問團隊，亞洲許多國家大型客戶進行策略優化、業務轉型、系統整合、流程轉型及全球化等議題。

黨政人士說，劉鏡清於2012年加入資誠（PwC）企管顧問公司擔任副董事長及合夥人，隨後創立資誠創新諮詢公司任董事長協助中小企業創新轉型，之後亦擔任資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長，共同治理3460名員工規模的企業，期間並負責數位產業發展及新創輔導。對企業經營難題、數位產業及新創事業發展等均有著墨。

他說，劉鏡清長年服務於國際大型跨國企業及產業諮詢服務，熟稔產業發展、全球化議題與競爭、策略發展、人才發展、數位化、供應鏈發展等議題。

黨政人士強調，產業人士入閣外界一致好評，期待結合過往實務歷練、專業知識，以及深諳產業脈動與世界趨勢等能力，率領產業經濟、數位發展、創新科技、金融變革往前邁進，在全球供應鏈重組之際，為台灣打穩根基、開創新局。（編輯：潘羿菁）1130416