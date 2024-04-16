郭智輝掌經濟部 職涯超斜槓跨足養殖漁業、當過郭台銘司機跟翻譯

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（中央社記者葉素萍、賴于榛、吳家豪台北16日電）內定經濟部長郭智輝今天亮相，現職崇越集團董事長的他，在產業界人稱「斜槓經濟人」，曾因緣際會認識鴻海創辦人郭台銘，當過郭的司機跟翻譯，但他婉拒郭的工作邀約，入股前東家合夥創立「崇越貿易」。

內定行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天公布第3波內閣名單，包括經濟部長 郭智輝 郭智輝小檔案 生日：1953年2月7日

學歷：台北大學企業管理 碩士、 博士

博士 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長 看更多 關閉 、數發部長 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 、國科會主委 吳誠文 吳誠文小檔案 出生：1958年9月18日

學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士

經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家 看更多 關閉 、國發會主委 劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 、金管會主委 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 、公共工程會主委 陳金德 陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉 。

郭智輝為台北大學企業管理學系博士，曾經擔任過台灣管理學會理事長、中華民國企業經理協進會理事長、中華民國棒球協會副理事長，也在台北大學商學院企管系兼任教授。現為新東向產學研聯盟協進會理事長、中華民國企業經理協進會常務監事、社團法人國家生技醫療產業策進會理事。

在業界擁有超過30年經驗的郭智輝獲獎無數，被「哈佛商業評論」評選為「台灣CEO 100強」，更在2023年獲「國家傑出發明家獎最高生技大賞」。崇越集團旗下崇越科技為全台半導體材料最大供應商，也是台積電重要供應商。

出身屏東公務員家庭的郭智輝，在退伍後捨棄薪水較高的化學工廠廠長特助職位，選擇到勝記貿易當業務員，當時他負責從日本進口產品，原本連五十音都不會，利用下班後自學日文，2年後已能對答如流。

郭智輝在產業界人稱「斜槓經濟人」，涉足領域不僅半導體科技業，更橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域，深諳企業管理與產業供應鏈、價值鏈，身價破百億，不僅被評選為台灣百大CEO，更是貨真價實的黃金CEO。

24歲剛入職時，郭智輝為了接洽日本貿易，利用下班時間自學日文，還因緣際會認識鴻海創辦人郭台銘，並曾當過郭台銘的司機跟翻譯，一同前往日本洽商。之後郭智輝婉拒郭台銘的工作邀約，入股前東家合夥創立「崇越貿易」（崇越集團前身）。

斜槓的郭智輝，除了引進食品冷凍設備外，甚至還跨足契作，開始養殖鱸魚、虱目魚，建立產地到餐桌的一條龍供應鏈，當起了「賣魚郎」與餐廳老闆，他所成立的「安永生物科技」，還將科技業的細微管理導入食品業。

從半導體到生技再到健康產業，郭智輝曾表示看好大健康產業，「希望組一支國家隊」未來能夠打進「世界盃」，這也與總統當選人賴清德所提「健康台灣」國政藍圖不謀而合。（編輯：張均懋）1130416